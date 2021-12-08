Ön koltukta dehşet

Polisten kaçan aracın ön koltuğunda, sürücünün eski eşinin cesedi bulundu. Sürücü ve 6 yaşındaki kızı, genç kadının kendini vurduğunu iddia etti
Şanlıurfa'da yaşayan M.A (36) ve Ö.Z (28), bir süre önce boşandı. Eşiyle barışıp tekrar bir araya gelmek isteyen M. A., önceki gün Ö. Z. ve 6 yaşındaki kızlarını da alarak, gezme bahanesiyle Diyarbakır'a götürdü. Burada eşine barışma teklifinde bulunan M. A., reddedilince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, ön koltukta oturan Ö. Z., tabancayla başından vuruldu.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Tekrar Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıkan M. A., Diyarbakır İncehıdır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresine uygulama noktası kurdu. Bu ekibin de "dur" ihtarına uymayan sürücü, önce ilçe sanayi sitesine girip izini kaybettirmeye çalıştı. Ardından girdiği Siverek Devlet Hastanesi bahçesinde yakalandı. Ön koltukta Ö.Z'nin cesedini, arka koltukta ise çiftin kızını bulan jandarma, Müslüm Abacıoğlu'nu gözaltına aldı.
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ
İfadesinde barışmak için Diyarbakır'a geldiklerini söyleyen M. A., "Yolda tekrar tartışmaya başladık. Bu sırada eski eşim otomobilde bulunan tabancayı alarak kendisini vuracağını söyledi. Engel olmaya çalıştım ancak yaşanan kargaşada bir anda tabanca ateş aldı" dedi. Koruma altına alınan çiftin kızları ise psikolog gözetiminde alınan ifadesinde annesinin kendisini vurduğunu iddia etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.