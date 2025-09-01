ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

1 Eylül 2025 tarihli On Numara çekilişi gündemde. Şansoyunuseverler sonuçları sorgulamaya başladı. MP ekranı üzerinden duyurulan kazanan numaralar, büyük ikramiyeyi kimin kazandığını öğrenmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detayları…
ON NUMARA SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 1 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.
İşte, sorgulama ekranı:
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!