Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 19:16

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği On Numara çekilişinde gözler 1 Eylül 2025 sonuçlarına çevrildi. Milli Piyango İdaresi’nin MP ekranı üzerinden yapılan çekiliş sonrası, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri merak ediliyor. Peki, On Numara 1 Eylül 2025 çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

1 Eylül 2025 tarihli On Numara çekilişi gündemde. Şansoyunuseverler sonuçları sorgulamaya başladı. MP ekranı üzerinden duyurulan kazanan numaralar, büyük ikramiyeyi kimin kazandığını öğrenmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detayları…

ON NUMARA SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 1 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

1 EYLÜL 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

ARKADAŞINA GÖNDER
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 EYLÜL 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz