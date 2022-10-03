Haberler Yaşam Haberleri On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? || Milli Piyango 3 Ekim 2022 On numara bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 18:56

On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? || Milli Piyango 3 Ekim 2022 On numara bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş sonuçları, haftanın başı ile sürekli aratılır hale geldi. Akşam saatlerindeyiz ve birçok kişi, on numara bilet sorgulama ekranı araştırmasından önce Milli Piyango canlı TV izle ekranına odaklanıyor. On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile 3 Ekim 2022 Milli Piyango talihli sayılar araştırılıyor. Şimdiden, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı araştırması yapılıyor. Peki, 3 Ekim 2022 on numara çekiliş ne zaman yapılacak? İşte on numara sonuç sorgulama ekranı

On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? || Milli Piyango 3 Ekim 2022 On numara bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, vatandaşlar tarafından ilgi odağı olmuş durumda. 3 Ekim 2022 on numara bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar Milli Piyango'nun verdiği büyük ikramiyeye ortak olmak istiyor. Peki, on numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte on numara bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
On numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? || Milli Piyango 3 Ekim 2022 On numara bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA