On Numara sonuçları 31 Ekim 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen ve her Pazartesi ve Cuma günü çekilen On Numara, 80 sayı arasından 22 sayı çekilerek oynanıyor. Oynanan her kolonda en az 6, en fazla 10 sayı tahmin etme veya hiçbir sayıyı tahmin edememe durumunda ikramiye kazanma şansı sunan bu oyunda, 31 Ekim Cuma günü yapılacak çekilişin sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı: