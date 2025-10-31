On Numara sonuçları 31 Ekim 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen ve her Pazartesi ve Cuma günü çekilen On Numara, 80 sayı arasından 22 sayı çekilerek oynanıyor. Oynanan her kolonda en az 6, en fazla 10 sayı tahmin etme veya hiçbir sayıyı tahmin edememe durumunda ikramiye kazanma şansı sunan bu oyunda, 31 Ekim Cuma günü yapılacak çekilişin sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı:
On Numara çekilişi, Milli Piyango Online'ın resmi takvimine göre haftada iki kez düzenlenmektedir:
Çekiliş Günleri: Pazartesi ve Cuma
Çekiliş Saati: Her iki günde de çekilişler, saat 20:00'de başlamaktadır.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!