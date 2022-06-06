On Numara sonuçları 6 Haziran bugün açıklandı mı? MPİ Online ile On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları bugün noter huzurunda belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, 6 Haziran On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…
ON NUMARA SONUÇLARI 6 HAZİRAN
On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara açıklandığında haberimizde olacak.
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SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.