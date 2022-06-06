Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları 6 Haziran bugün açıklandı mı? MPİ Online ile On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 6.6.2022 19:18

On Numara sonuçları 6 Haziran bugün açıklandı mı? MPİ Online ile On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 6 Haziran bugün açıklandı mı? MPİ Online ile On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 6 Haziran bugün için geri sayımı başlattı. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen biletin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. MP TV canlı yayın ile noter huzurunda çekilen 22 kazandıran numara bir bir belli oluyor. Peki, 6 Haziran On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı…

On Numara çekiliş sonuçları bugün noter huzurunda belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, 6 Haziran On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI 6 HAZİRAN

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara açıklandığında haberimizde olacak.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları 6 Haziran bugün açıklandı mı? MPİ Online ile On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
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