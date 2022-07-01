On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen On Numara sonuçları bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (1 TEMMUZ)

On Numara sonuçları, 1 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;