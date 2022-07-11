Haberler Yaşam Haberleri On numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)
Giriş Tarihi: 11.7.2022 18:50

On numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)

On numara çekiliş sonuçları için, şans oyunu severlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde başlayacak olan çekilişte 10 şanslı numaraya bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. On Numara çekilişinde büyük ikramiye 477 bin lira! İşte Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)

On numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 11 Temmuz

On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan isimler belli olacak. Peki, On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)

ON NUMARA SONUÇLARI 11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan gemen sonra haberimizde olacak.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)
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