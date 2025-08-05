Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-ÖĞREN!💥 İşte, 4 Ağustos 2025 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 5.8.2025 17:20 Son Güncelleme: 5.8.2025 17:21

On Numara sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-ÖĞREN!💥 İşte, 4 Ağustos 2025 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları Pazartesi ve Cuma günü duyuruluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte, şansoyunuseverler büyük ikramiye için şanslarını deniyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, 4 Ağustos 2025 On Numara çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

On Numara sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-ÖĞREN!💥 İşte, 4 Ağustos 2025 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş heyecanı haftanın ilk oyunuyla başladı. Milli Piyango resmi sitesinin canlı youtube hesabından açıklanan sonuçlar, aynı zamanda resmi sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulama yapılır? İşte, MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

ON NUMARA SONUÇLARI 4 AĞUSTOS 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 4 Ağustos 2025 saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

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On Numara sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-ÖĞREN!💥 İşte, 4 Ağustos 2025 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama
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