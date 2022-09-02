Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (2 EYLÜL)

On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;