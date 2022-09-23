Haberler Yaşam Haberleri On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 23.9.2022 19:12 Son Güncelleme: 23.9.2022 19:12

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları” haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen 22 şanslı numarayla şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli piyango Online ya da MPİ bayileri aracılığıyla katılanlar On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ ile 23 Eylül On Numara Sonuçları Sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar "On Numara Sonuçları sorgulama" 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (23 EYLÜL)

On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Eylül On Numara sonuçları

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
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