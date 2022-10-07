Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 7.10.2022 18:28 Son Güncelleme: 7.10.2022 18:29

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde çekilen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı “On Numara sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek “7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta Cuma günleri olduğu gibi bu hafta da yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü On Numara MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (7 EKİM)

7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Ekim On Numara sonuçları:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
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