Haberler Yaşam Haberleri On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 4.11.2022 19:53 Son Güncelleme: 4.11.2022 19:53

On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları bugün Milli Piyango Online aracılığıyla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. 22 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunda büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler yoğun şekilde kazandıran numaralarla On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek kazandıran numaraları 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor. 4 Kasım On Numara Sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.

On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara Sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar yoğun olarak 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (4 KASIM)

4 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Kasım On Numara sonuçları

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
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