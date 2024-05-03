Onbaşı Hasan Camisi’nı ayağa kaldıracağız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde ilçe sergisi düzenlendi. Etkinlikte kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor, aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak daha fazlasını yapmalıyız" dedi.Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Büyükakın, "Bu sene Gazze senesi olsun. Vicdanı olan insanın Gazze için sessiz kalmaması lazım. Biz de seçimden sonraki ilk meclis toplantısında oradaki katliam durur durmaz Gazze ile kardeş şehir anlaşması yaparak, kadim toprakları tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz. Benim bir ahdim var buradan da sözünü veriyorum; İsrail tarafından bombalanarak yıkılan Onbaşı Hasan Cami'yi tekrar yaparak ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Gazze'de yaşanan soykırımdır, insanlık dramıdır. Orada kadınlar, çocuklar saldırıya uğruyor. Devlet terörü uygulanıyor. Buna tepkiyi canlı tutmamız gerekiyor. Büyükşehir meclisinden kardeş şehir olma yetkisi aldım. Orada her şey normale döner dönmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Gazze ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapmak ve gerek altyapı, gerek üstyapısıyla ilgili çalışmaları hızla oraya göndermek. Orada insanlar içmeye su bulamıyorlar, yiyecek ekmek bulamıyorlar, uyku uyuyamıyorlar" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından bir vefa örneği olan KO-MEK Bohçası yakında düğünü olacak olan kursiyere hediye edildi. Ardından protokol hep birlikte kurdele keserek Çayırova sergisinin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Başkan Büyükakın ve beraberindekiler el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgi aldı.