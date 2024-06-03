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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Önce 3 saat takip ettiler sonra katlettiler

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Önce 3 saat takip ettiler sonra katlettiler
İzmir'de geçen cuma gecesi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ölen 2 çocuk babası Gerçek Atçı (43) cinayetinin detayları ortaya çıktı. Olaydan sonra harekete geçen emniyet, plakaları sökülmüş bir hafif ticari aracın, 3 saat boyunca Atçı'nın otomobilini takip ettiğini ve içerisinde 5 kişinin bulunduğunu belirledi.



5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K.'yı (26), dün sabah yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde, uzaktan akrabaları olduğunu belirttikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyledi.
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Önce 3 saat takip ettiler sonra katlettiler
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