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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Önce aracıyla çarptı sonra bıçakladı

Önce aracıyla çarptı sonra bıçakladı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde önceki gün saat 20.00 sıralarında hafif ticari aracını yol kenarına park eden Hüsamettin Kuş, sahilde arkadaşıyla oturup sohbete başladı. Bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediğini iddia ederek Kuş'a arabasını çekmesini istedi. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip aracıyla Kuş'a çarparak kaçtı. Olayın akabinde Kuş ve arkadaşı, araca binerek Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı. Kuş, aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı. Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Kuş'u göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kuş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Mehmet Ali Ö. gözaltına alındı. DHA

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Önce aracıyla çarptı sonra bıçakladı
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