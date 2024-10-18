Önce beraat etti, sonra müebbet aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), 1.5 yıl önce küvette boğulmuş olarak bulundu. Çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen eşi Razaman Çaltı (46) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden Çaltı'nın, üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiği belirlendi. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çaltı, eşinin tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine beraat etti. Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz sonucu dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yeniden yargılanan Çaltı, bu kez 'Gebe eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki avukatı Fatih Özkan, "Sanık henüz tutuklanmadı çünkü mahkemece tutuklama müzekkeresi henüz yazılıp gönderilmedi. Tutuklama kararının ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor. Sanığın, soruşturma aşamasında müşteki olarak verdiği kovuşturma aşamasında sanık olarak verdiği ifade ve savunmaları birbiri ile çelişiyordu" dedi.