Önce bileklerini kesti sonra yardım istedi

Yenidoğan Çetesi Davası sanıklarından Doktor İlker Gönen'in, Antalya'da tutuklu olduğu cezaevinde, çay bardağını kırıp bileklerini keserek intihar etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çetesi'nin "iki numaralı" ismi olarak bilinen Gönen'in, intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım için acil butonuna bastığı öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen'in, yolda hayatını kaybettiği bildirildi. İlker Gönen'in cenazesi saat 22.00 sularında Antalya L Tipi Cezaevinden Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlandı. Gönen'in kan kaybından öldüğü belirlendi. Cezaevi görevlileri ve savcılık yaptıkları incelemede İlker Gönen'in eşi ve oğluna mektup bıraktığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntüleri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.