Haberler Yaşam Haberleri Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar
Giriş Tarihi: 16.6.2023 10:48 Son Güncelleme: 16.6.2023 10:50

Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar

İstanbul Siber Polisleri; yasa dışı bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynamaya devam etmelerini sağlayan, söz konusu kişileri kendilerine yüklü miktarda borçlandıran ve paraları silah zoruyla ölümle tehdit ederek tahsil eden çeteyi çökertti.

Emir SOMER Emir SOMER
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Kartal, Pendik ve Sultanbeyli İlçeleri'nde kendilerini "Anadolu Grubu" olarak adlandıran yasa dışı bahis çetesi üyelerinin açık kimlikleri tespit edildi. Çete üyelerinin yasa dışı bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynamaya devam etmelerini sağladıkları ve yüklü miktarlarda borçlandırdıkları saptandı. Çete üyeleri iddialara göre yüklü miktarda borçlandırdıkları kişilerden silah zoruyla tahsilat yaptı ve "QR Kod" yöntemi ile farklı bankaların ATM'lerinden yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları çekti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN…

Çete üyelerine yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir İlleri'nde çok sayıda adrese baskın yapıldı. 28 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyeleri delil karartmak için kullandıkları cep telefonlarını operasyon öncesinde imha etme girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Adreslerde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, altı dizüstü bilgisayar, bir harici disk, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 94 pompalı tüfek fişeği, 88 mermi, 16 banka kartı ve 52 bin 415 lira nakit para ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
Gabar ve Cudi’den sonra Kato’da büyük rezerv umudu
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA