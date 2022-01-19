Önce çaldı sonra not bırakıp kaçtı: “Ufak bir temizlik yaptım iyi günlerde kullanın”

"NOTU GÖRENE KADAR ŞİKAYETÇİ OLMAYACAKTIM"

Kapısının önünde çok sayıda ayakkabının çalındığını ve ardından bir not bırakıldığını ifade eden Ömür A., "Sabah 06.00 sıralarında hırsız apartmana girmiş. Sanki bizim daireyi biliyormuş gibi en üst kata çıkmış. Biz 6'ncı katta oturuyoruz. Direk bizim dairenin önüne gelip ayakkabıları almış. Benim 6-7 çift ayakkabım vardı. Babamın ve annemin de ayakkabıları vardı hepsini almış. Sanki biliyormuş gibi. Halıyı götürmeye çalışmış. Kutu da soğan vardı. Soğanı almış. Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım. Notu gördükten sonra çok şaşırdım. Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim. Güvenlik kamerasına baktığımda 9-10 dakikada işini halledip gitmiş" diye konuştu.

