İstanbul Sultanbeyli'deki bir markete giren bir yankesici; markette alışveriş yapan bir kişinin cebindeki cep telefonunu çarpma bahanesiyle çaldı. Ardında da özür dileyip marketten çıktı ve olay yerinden uzaklaştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı G.P. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.



G.P. kısa süre içerisinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.P.'nin çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Hırsızlık, sahtecilik, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının olduğu ve aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen G.P. yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



Önce çarptı; sonra çaldı! Özür dileyip böyle uzaklaştı | Video