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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:17 Son Güncelleme: 13.6.2022 11:01

Önce çarptı; sonra çaldı…Özür dileyip böyle uzaklaştı…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Önce çarptı; sonra çaldı…Özür dileyip böyle uzaklaştı…

İstanbul’da girdiği marketlerde alışveriş yapan kişilere çarparak fark ettirmeden cep telefonlarını veya cüzdanlarını çalan yankesici; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'deki bir markete giren bir yankesici; markette alışveriş yapan bir kişinin cebindeki cep telefonunu çarpma bahanesiyle çaldı. Ardında da özür dileyip marketten çıktı ve olay yerinden uzaklaştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı G.P. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

G.P. kısa süre içerisinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.P.'nin çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Hırsızlık, sahtecilik, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının olduğu ve aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen G.P. yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Önce çarptı; sonra çaldı! Özür dileyip böyle uzaklaştı | Video

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Önce çarptı; sonra çaldı…Özür dileyip böyle uzaklaştı…
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