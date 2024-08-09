Önce çaylarını içmiş sonra anne-oğlu öldürmüş

Olay, 2 Ağustos günü sabaha karşı ilçeye bağlı İstasyon Mahallesinde yaşandı. 2023 yılının Mayıs ayında hırsızlık suçundan tutuklandığı öğrenilen Ferhat Dağıdan, olaydan 10 gün önce Akşehir Açık Cezaevinden gittiği hastaneden firar etti. Ferhat Dağıdan, olay gecesi eski eşinin ailesinin evine geldi. Dağıdan, bir süre konuştuğu eski kayınvalidesi Vesile Akgün ile kayınbiraderi Erol Akgün'ü yaşanan tartışma sonucu tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. Anne ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN FİRAR ETMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ilçeye gidip, çalışma yaparak katil zanlısının gidebileceği adreslere tek tek belirledi. Ekipler, Özel Harekat polisleri eşliğinde Kadınhanı İlçesi Atlantı Mahallesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Katil zanlısı Dağıdan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen katil zanlısının cezaevinden firar etmeden iki gün önce 2008 yılında evlendiği, 2019 yılında boşandığı 4 çocuğunun annesi H.Ç'yi (38) telefonla arayıp başkasıyla birliktelik yaşadığı gerekçesiyle kendisini öldüreceğini söylediği öğrenildi. H.Ç. de bunun üzerine adresini değiştirdi. Firar ettikten sonra eşiyle bir süre yaşadığı adrese giden Dağıdan, H.Ç'yi burada bulamayınca kayınvalidesinin evine yöneldiği belirtildi.

EŞİNİ EVE ÇAĞIRMALARINI İSTEMİŞ

1 saatten fazla kayınvalidesinin evinde oturan onlarla birlikte çay içen Ferhat Dağıdan, daha sonra H.Ç'yi eve çağırmalarını istediği öğrenildi. Ancak anne Vesile Akgün, kızına zarar verebileceğini düşünüp Dağıdan'ın bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Dağıdan, çıkan tartışma sonucu anne ve oğlunu katlettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Dağıdan tutuklandı.