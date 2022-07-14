Önce Çeşme şimdi de Bergama’da orman dışı yangın

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin Alaçatı mahallesinde makilik alanda çıkan yangından sonra İzmir bu sefer de Bergama'dan gelen yangın haberi ile sarsıldı. Dün sabah erken saatlerde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Bergama İtfaiyesinin yanı sıra söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de 3 helikopter 2 uçak ve 11 arazözle destek verdi.

SÜT ÇİFTLİĞİNE SIÇRADI

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen alevler, içinde çok sayıda büyük baş hayvanın bulunduğu Çanakkale yolu üzerindeki süt çiftliğine de sıçradı. İzmir Çanakkale Karayolu'nun Sağancı mevkii, yoğun duman nedeniyle geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir yandan yangın söndürme çalışmaları sürürken diğer yandan da çiftlikteki büyük baş hayvanların tahliyesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda büyük baş hayvanın telef olduğu öğrenilirken sayı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2 GÜN ARAYLA İKİNCİ YANGIN

Aynı bölgede 2 gün arayla ikinci yangın vakasının yaşanmış olması kafa karıştırdı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu bugünkü yangının bayramın 4. Günü aynı bölgede yaşanan yangının devamı niteliğinde olabileceğini söyledi. Alevlerin etrafının çevrilip kontrol altına alındığını fakat tesiste yangının devam ettiğini belirten Koştu; "Bir yandan süt çiftliğindeki hayvanların tahliyesi sürerken diğer yandan da tesislerdeki yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle telef olan hayvanlar olduğunu biliyoruz ama sayı konusunda henüz bir bilgi gelmedi."

TEZEKLER OTLARI TUTUŞTURMUŞ

İki gün önce Çanakkale yolunun diğer tarafından çıkan yangında otluk alanın yandığını hatırlatan Başkan Koştu; "Bu tesiste çok sayıda büyük baş hayvan bulunmakta. Şu an bir yandan alevlerle mücadele edilirken diğer yandan da onların tahliyesine çalışılıyor. Bugünkü yangın bayramın 4. Günü yine aynı bölgede çıkan yangının devamı niteliğinde olduğu tahmin ediliyor. Burası makilik bir alan. Daha önceki yangında tutuşan tezeklerin rüzgarın etkisi ile tekrar alev aldığı devamında da otluk alanı tutuşturduğu söyleniyor."