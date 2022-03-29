Önce çocuklar kurtarıldı, sonra ev temizlendi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün geçtiğimiz gün Beyciler Mahallesi1566 Sokakta bir evden gelen kokularla ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evi çöplerden arındırdı. Çöp evin sokağındaki komşuları da rahatsızlık yaşadıklarını ancak iletişime geçemediklerini kaydetti. Düzce Belediye Zabıta Müdürlüğünün bir evden yayılan kötü kokular ile ilgili ihbarı değerlendirmesi ile ortaya çıkan dramın izleri siliniyor.

EV OTURULABİLİR HALE GETİRİLECEK

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dün girdikleri evdeki tüm eşyaları ve çöpleri bir gün boyunca temizledi. Kamyonlara yüklenen çöpler, bertaraf tesisine götürüldü. Evi Temizleyen ekiplerin evden yayılan kokudan dolayı zaman zaman zor anlar yaşarken evin sahibi Bekir Güzel, Valilik ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de aileye giyim öz-bakım yardımı yaptı. Ayrıca evin tamamen

temizlenmesinin ardından yeni eşyalar alınarak ev oturulabilir hale getirilecek.

KOMŞULAR DA ŞİKÂYETÇİ

Beyciler mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin yaşadığı dramı haberlerden gördüklerini kaydeden sokak sakinleri, Bekir Güzel'in eşi F. Güzel'in evine kimseyi yaklaştırmadığını ve komşularıyla sürekli kavga ettiğini söyledi. Evin içini görmediklerini belirten bölge sakinleri "S.Y.Evine kimseyi almıyordu. Komşularla kavga ediyor ve küfür ediyordu. Biz de haberlerden gördük. İçinin o halde olduğunu hiç bilmezdik. O halde olduğunu bilseydik evimizde rahatça oturmazdık. Çocuklara bile yaklaştırmıyordu "dedi.

KAPIYI HİÇ AÇMIYORDU

Diğer bir sokak sakini H.K. ise evin çöp ev gibi olduğunu bilmediklerini aksi halde yardımcı olacaklarını kaydederek, "O kadar pis olduğunu hiç düşünmedik. Eğer farkında olsaydık yardımcı olurduk. Ancak kadın hiç kapıyı açmıyordu. Çocuklarına da yaklaştırmıyordu. Kapı cam hiç açılmazdı o evde. Kayınpederi bize temizlememizi istedi ancak cesaret edip giremedik. Zaten ev de bizim temizleyeceğimiz gibi değilmiş" diye konuştu.

ÇOCUKLAR SAĞ SALİM KURTULDU

Mahallenin sakinlerinden ve Bekir Güzel'i 10 yıldır tanıyan Sıtkı Öztürk de ailenin durumunun iyi olmadığını ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, " Bekir Güzel'i 10 yıldan beri tanıyorum. Zaman zaman yardımcı oluyoruz. Geçenlerde durumunu anlattı yine. Durumu cami imamına anlattım. Ancak babası çocuğunu reddettiğini söyleyerek bakım yapmıyor. Babası da üstte oturuyor. Durumu bilseler bile umursamadılar diye düşünüyorum. 3 çocuğu var. Onlara bir şey olacak diye korktum. Allah'tan sağ salim kurtuldular" İfadelerinde bulundu.



Bekir Güzel

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Beyciler Mahallesi 1566. Sokakta yaşanan çöp ev dramının odak noktasında olan engelli vatandaş Bekir Güzel, yaşadıklarının aile sorunlarından kaynaklandığını ve herkese ibret olmasını istedi. Çocuklarının geleceği için çok çaba gösterdiğini ancak eşinin davranışları yüzünden bu hale düştüklerini söyleyen Güzel, "Üç çocuğumun geleceği ile ilgili ne kadar çabalasam da eşimin gösterdiği davranış, hakaret, çocukları kışkırtması nedeniyle sorunlar yaşadım. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız yardımcı oldular. Çocuklarımı sıcak yuvaya bıraktılar. Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarım güvende. Herkese ibret olsun benim yaşadığım" dedi.

"O EVDE KİMSE YAŞAYAMAZ"

Çöp evin temizliği yapan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Şaban Oraloğlu, " Eve dün geldik ve ekip arkadaşlarımızla birlikte evi temizledik. Bizden sonra ince temizlik işi de yapılacak. İlk geldiğimizde ev berbat haldeydi. Çöpler ve eşyalar vardı. Dışarıdan çöp taşırken hem de evdeki çöpleri çıkarmamışlar. Böyle bir evde hiç kimse yaşayamaz. Çocukları Allah korumuş" diyerek evin yaşanamaz halde olduğunu gördüklerini söyledi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evin temizliği esnasında yayılan kokudan dolayı zor anlar yaşadığı da kameralara yansıdı.