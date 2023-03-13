Önce damadı enkazdan kurtardı, sonra nikah şahidi oldu

-9 DERECEDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Gelin ve damat deprem bölgesinden geliyorlar. Hayat devam ediyor, bir tarafta göz yaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet'in de enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Onları bu günlere çıkardı" dedi.

BİR EVLAT KAZANDIM, BİR DE KIZIM OLDU

Nikah şahitliğini yapan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu; "Bir evlat kazandım. Bir de kızım oldu. Bir oğlum, bir kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum." dedi.