Önce damadı enkazdan kurtardı, sonra nikah şahidi oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki nikah töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Tekin 36 saat sonra enkaz altından polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından kurtarıldı. Depremden sonra Manisa'ya yerleşen Tekin, afetzede nişanlısı Dilara Kahraman ile evlendi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra, Alaşehir'de oturan akrabalarının yanına gelen Mehmet ve nişanlısı Dilara Kahraman, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun kıydığı nikahta dünya evine girdi. Törende çiftin nikah şahitliğini polis memuru Emir Bestami Demirtaş ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu yaptı. Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, gelin, damat ve nikah şahitlerinin göz yaşlarını tutamadı.
-9 DERECEDE KURTARILMAYI BEKLEDİ
Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Gelin ve damat deprem bölgesinden geliyorlar. Hayat devam ediyor, bir tarafta göz yaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet'in de enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Onları bu günlere çıkardı" dedi.
BİR EVLAT KAZANDIM, BİR DE KIZIM OLDU
Nikah şahitliğini yapan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu; "Bir evlat kazandım. Bir de kızım oldu. Bir oğlum, bir kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum." dedi.
TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU
Mehmet Tekin'i 36 saat sonra enkaz altından kurtaran Antalya'da görev yapan ve deprem bölgesine gönüllü olarak giden polis memuru Emir Bestami Demirtaş, "İlk gün olayı duyar duymaz gönüllü olarak, Antakya'ya intikal ettik. Daha sonra yaptığımız arama çalışmalarında, iki kardeşin sesini duydum. Daha sonra orada elimizden geleni yapıp, iki kardeşi de canlı çıkarabildik. Mehmet nişanlısını sordu. Bana onun numarasını verdi. Evlerini merak etti. Bende ben seni çıkaracağım, çıkınca sen kendin ararsın, dedim. Ona umut verdim. Sonra Mehmet ve kardeşini el birliği ile çıkardık. Enkaz altında direk nişanlısını sorunca Tüylerim diken diken oldu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız, dedi.
Gelin ve damat çok mutlu olduklarını dile getirdi.