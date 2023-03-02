Nişanlı çift ölü bulunmuştu... Önce damadını sonra kızını öldürmüş

Olay, 28 Şubat'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Örcün Mahallesi'nde yaşandı. Ardı ardına silah sesleri duyan mahalle sakinleri, sesin geldiği ormanlık alana gittiklerinde; biri kadın iki kişinin başından silahla vurulmuş, yerde kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede; Abdülsamet Kocaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zülfiye Dopoğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
PLAKADAN TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çifte infazla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada; öldürülen Zülfiye Dopoğlu ile Abdülsamet Kocaman'ın nişanlı olduğu bilgisine ulaştı. Dopoğlu'nun da olaydan 2 gün önce de babasını polise şikayet edip, evden ayrılarak nişanlısına kaçtığı öğrenildi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığını fark etti. Plakanın Mehmet Dopoğlu'nun adını çıktığı belirlendi. Dopoğlu, evinde gözaltına alındı.
KIZIMDAN AYRILMAK İÇİN ARSA İSTEDİ
Emniyetteki sorgusunda; kızının Kocaman ile evlenmesini istemediğini anlatan Dopoğlu, bu nedenle kızıyla sorun yaşadıklarını söyledi. Dopoğlu, "Kızım evden kaçıp nişanlısıyla başka bir kentte gitti. Telefonla Samet ile konuştum. Kızımı bırakması karşılığında benden tarla istedi. Ben de kabul ettim. Adana'ya geldiler, otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip, bana silah çekti ve tehditler savurdu. Samet'in üzerine atlayıp, elindeki silahını alarak kafasına ateş ettim. Kaçan kızımı da yakalayıp kafasına sıktım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.