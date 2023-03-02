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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:08 Son Güncelleme: 2.3.2023 10:50

Nişanlı çift ölü bulunmuştu... Önce damadını sonra kızını öldürmüş

Adana'da iki gün önce ormanlık alanda başlarından silahla vurularak infaz edilen Zülfiye Dopoğlu (24) ile nişanlısı Abdülsamet Kocaman’ın (27) katili, genç kadının öz babası Mehmet Dopoğlu (49) çıktı. Katil zanlısı ifadesinde evliliğe karşı çıktığı için kızıyla ters düştüklerini iddia ederek, “Abdülsamet, bana silah doğrulttu. Fırsatını bulup üzerine atlayarak silahını alıp başına ateş ettim. Kızım kaçtı. Peşinden koşup onun da kafasına sıktım” dediği öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Nişanlı çift ölü bulunmuştu... Önce damadını sonra kızını öldürmüş

Olay, 28 Şubat'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Örcün Mahallesi'nde yaşandı. Ardı ardına silah sesleri duyan mahalle sakinleri, sesin geldiği ormanlık alana gittiklerinde; biri kadın iki kişinin başından silahla vurulmuş, yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede; Abdülsamet Kocaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zülfiye Dopoğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çifte infazla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada; öldürülen Zülfiye Dopoğlu ile Abdülsamet Kocaman'ın nişanlı olduğu bilgisine ulaştı. Dopoğlu'nun da olaydan 2 gün önce de babasını polise şikayet edip, evden ayrılarak nişanlısına kaçtığı öğrenildi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığını fark etti. Plakanın Mehmet Dopoğlu'nun adını çıktığı belirlendi. Dopoğlu, evinde gözaltına alındı.

KIZIMDAN AYRILMAK İÇİN ARSA İSTEDİ

Emniyetteki sorgusunda; kızının Kocaman ile evlenmesini istemediğini anlatan Dopoğlu, bu nedenle kızıyla sorun yaşadıklarını söyledi. Dopoğlu, "Kızım evden kaçıp nişanlısıyla başka bir kentte gitti. Telefonla Samet ile konuştum. Kızımı bırakması karşılığında benden tarla istedi. Ben de kabul ettim. Adana'ya geldiler, otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip, bana silah çekti ve tehditler savurdu. Samet'in üzerine atlayıp, elindeki silahını alarak kafasına ateş ettim. Kaçan kızımı da yakalayıp kafasına sıktım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.

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Nişanlı çift ölü bulunmuştu... Önce damadını sonra kızını öldürmüş
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