Nişanlı çift ölü bulunmuştu... Önce damadını sonra kızını öldürmüş

KIZIMDAN AYRILMAK İÇİN ARSA İSTEDİ

Emniyetteki sorgusunda; kızının Kocaman ile evlenmesini istemediğini anlatan Dopoğlu, bu nedenle kızıyla sorun yaşadıklarını söyledi. Dopoğlu, "Kızım evden kaçıp nişanlısıyla başka bir kentte gitti. Telefonla Samet ile konuştum. Kızımı bırakması karşılığında benden tarla istedi. Ben de kabul ettim. Adana'ya geldiler, otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip, bana silah çekti ve tehditler savurdu. Samet'in üzerine atlayıp, elindeki silahını alarak kafasına ateş ettim. Kaçan kızımı da yakalayıp kafasına sıktım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.