Önce darp ettiler sonra bıçaklayarak öldürdüler

Adana'da 26 yaşındaki Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişi tarafından darp edildi. Kavgada yere düşen genç adam gruptaki kadın tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganlar kaçıp kayıplara karışırken Selam Şenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi ise Dilan Özdemir'in babasıyla olan kavgasına müdahale etmediği gerekçesiyle darbedip, bıçakladıkları öne sürüldü.

ÖNCE DARP ETTİLER

Olay, önceki gün 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Şenci, bir süre sohbet ettiği kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Şenci'yi tekme ve yumruklarla darp etti.

KADIN TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci'nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Şenci, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şenci'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BABASI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Öte yandan şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi ise kavgaya müdahale etmediği gerekçesiyle darbedip, bıçakladıkları öne sürüldü.