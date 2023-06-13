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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Önce doktor eşini sonra kendini öldürdü

MEHMET AL MEHMET AL
Önce doktor eşini sonra kendini öldürdü
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti. Olay dün saat 16.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin dün görülen boşanma davası ertelendi. Öğleden sonra sağlık merkezine gelen Mustafa Bağce, doktor eşi ile tartışmaya başladı. Mustafa Bağce, önce eşini göğsünden bıçakladı ardından da tabancayla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Bağce'nin de İstanbul'da bir hastanede görev yaptığı, çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı sağlık merkezinin kapısında yer alan 'Kadına El Kal-Ka-Maz' afişi ise dikkat çekti.

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Önce doktor eşini sonra kendini öldürdü
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