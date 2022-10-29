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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Önce dövdüler sonra sürdüler

Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen’in, Çanakkale Büyükşehir Belediyesi’nde dalgıç olan eşi Tayfun Göçen, yat limanında taşeron işler yapan R.Ö. tarafından darp edildi. Göçen daha sonra CHP’li belediye tarafından kart basıma sürüldü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Önce dövdüler sonra sürdüler
Serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can Göçen'in aynı zamanda antrenörlüğünü yapan eşi Tayfun Göçen, işletmeciliğini CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu. Göçen, yat limanının taşeron işlerini yapan ve marinada kalan R.Ö. ile anlaşmazlıklar yaşadı. Bu konuları konuşmak için marinaya giden Göçen ile R.Ö. arasında teknelerin bağlanması konusunda tartışma yaşandı. Tartışma sırasında R.Ö. alkolün de etkisiyle Göçen'e yumruk attı. Kavgayı araya girenler engelledi. Burnu kırılan Göçen, 14 gün rapor aldı ve olayla ilgili şikâyetçi oldu. R.Ö. hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.



Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Göçen, 8 yıldır görev yaptığı marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi. Özür beklerken görevinden olan Göçen, dava açtı. Derya Can Göçen, eşinin görevden alınmasına isyan etti: "Çanakkale'nin tek dalgıç kadrosu ve devlet memuru. Ama şu an kart basımına verildi. Kendi düzenlerinin dışına çıkılınca her şeye engel oluyor ya da mobbing uyguluyorlar."

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Önce dövdüler sonra sürdüler
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