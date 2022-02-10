Önce duman çıktı, ardından alevlere teslim oldu

Başiskele İlçesi Yeşilkent Mahallesinde oturan Birgül G., sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak aracı ile yola çıktı. Ancak seyir halindeyken aniden aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden ve aracını hemen yol kenarına çeken kadın sürücü, bu esnada araçtan alevler yükselince çocuklarını alarak hemen aracın yanından uzaklaştı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu Yapılan ihbar üzerine, olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri ulaştı.

Aracı tamamen saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, araçta çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.