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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Önce eşine sonra canına kıydı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Önce eşine sonra canına kıydı
Erzurum'un Horasan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca aynı silahla intihar etti. Olay, Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve 3 erkek çocukları bulunan Yunus (37) ve Hatice Karataş (35) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Önce eşine sonra canına kıydı
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