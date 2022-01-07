Önce eşini sonra da onu kurtarmaya çalışan kadını dövdü

Aksaray merkeze bağlı Büyük Bölcek Mahallesindeki Bölcek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde, Afganistan uyruklu 52 yaşındaki Abdorasıd M. boşanma aşamasında olduğu eşi Adalet M. ile evlerinin önünde tartışmaya başladı. Abdorasıd M. tartışma esnasında eşini darp etmeye başladı. Durumu gören komşuları Zehra C. şiddete kayıtsız kalmayarak Adalet M'ye yardıma koştu.
Abdorasıd M. de hem eşini hem de yardıma gelen Zehra C'yi parke taşıyla vurarak yaraladı.
Haber alıp olay yerine gelen Zehra C.'nin eşi Mesut C. de Abdorasıd M'yi parke taşıyla başından yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.