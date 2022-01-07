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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:02 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:04

Önce eşini sonra da onu kurtarmaya çalışan kadını dövdü

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Önce eşini sonra da onu kurtarmaya çalışan kadını dövdü

Aksaray’da Afganistan uyruklu Abdorasıd M. (52), boşanma aşamasındaki eşi Adalet M.’yi ve onu kurtarmaya gelen Zehra C.’yi (23) parke taşıyla vurarak yaraladı. Zehra C’nin eşi Mesut C. de (26) dayakçı koca Abdorasıd M.’yi döverek hastanelik etti.

Aksaray merkeze bağlı Büyük Bölcek Mahallesindeki Bölcek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde, Afganistan uyruklu 52 yaşındaki Abdorasıd M. boşanma aşamasında olduğu eşi Adalet M. ile evlerinin önünde tartışmaya başladı. Abdorasıd M. tartışma esnasında eşini darp etmeye başladı. Durumu gören komşuları Zehra C. şiddete kayıtsız kalmayarak Adalet M'ye yardıma koştu.

Abdorasıd M. de hem eşini hem de yardıma gelen Zehra C'yi parke taşıyla vurarak yaraladı.

Haber alıp olay yerine gelen Zehra C.'nin eşi Mesut C. de Abdorasıd M'yi parke taşıyla başından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Önce eşini sonra da onu kurtarmaya çalışan kadını dövdü
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