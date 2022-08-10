Önce eşini, sonra eşine darp raporu hazırlayanları darp etti

Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde; eşi Y.A. tarafından darp edilen A.A. adlı kadın, evde darp edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden, yakınları M.A. ve T.A. ile birlikte giden Y.A, acil serviste tedavi altına alınan eşine adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin öfkeli koca ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede öfkeli eş ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti.

Hastane çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri Y.A. ve yakınlarını gözaltına aldı. Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlisi de başka bir hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.