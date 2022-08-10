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Giriş Tarihi: 10.8.2022 10:12 Son Güncelleme: 10.8.2022 10:29

Önce eşini, sonra eşine darp raporu hazırlayanları darp etti

Şanlıurfa’da eşini darp eden koca, darp raporu almak için hastaneye giden eşinin peşinden giderek adli rapor hazırlayan sağlık çalışanlarını darp etti. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Önce eşini, sonra eşine darp raporu hazırlayanları darp etti

Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde; eşi Y.A. tarafından darp edilen A.A. adlı kadın, evde darp edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden, yakınları M.A. ve T.A. ile birlikte giden Y.A, acil serviste tedavi altına alınan eşine adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin öfkeli koca ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede öfkeli eş ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti.

Hastane çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri Y.A. ve yakınlarını gözaltına aldı. Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlisi de başka bir hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önce eşini, sonra eşine darp raporu hazırlayanları darp etti
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