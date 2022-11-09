Önce eşini sonra kendisini vurdu

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince başından tabancayla vurulmuş halde bulunan V.Ü. (46) kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada; V.Ü.'nün dün sabaha karşı tartıştığı eşi A.Ü'yü (45) Sümer Mahallesi'ndeki evinde silahla yaralayıp Servergazi Devlet Hastanesi önüne bıraktığı, ardından da otomobilde intihar ettiği belirtildi. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çiftin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Oto gaz sistemleri tamirciliğiyle uğraşan V.Ü'nün önceki gün bir müşterisine ait araçla iş yerinden ayrıldığı, araçla ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu iddia edildi.