Önce eski karısını sonra kendini vurdu

Şanlıurfa'da cinnet getiren şahıs eski karısını öldürüp intihar etti. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde dün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl 29 Kasım'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı. 18 yaşından küçük olan 3 çocukları ise annelerinin yanında kaldı. Haftasonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül'ün evine gitti. Burada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşarak devam eden tartışma sırasında tespih satıcısı olduğu öğrenilen Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül'ü başından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kenan Şamlıoğlu ardından kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Suna Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekibinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı Kenan Şamlıoğlu da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA