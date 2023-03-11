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Giriş Tarihi: 11.3.2023 19:58 Son Güncelleme: 11.3.2023 20:03

Önce eve ve otomobile çaptı sonra mezarlığa devrildi

Kayseri’de freni patlayan TIR, önce müstakil bir eve ardından seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mezarlığa devrildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ

Kayseri'nin Hacılar İlçesi Aşağı mahallede kum yüklü İran plakalı TIR'ın freni patladı. Kontrolden çıkan TIR, yok kenarındaki müstakil eve çarptı. Daha sonra yolda seyir halinde olan A.N.Ö idaresindeki 38 AGA 445 plakalı otomobile çarpar TIR daha sonra mezarlığa devrildi.

Mezarlıkta yan yatan TIR nedeniyle mezarlıktaki bazı mezarlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralana TIR şoförü M.Ö ambulansla hastaneyle kaldırıldı.

TIR'ın evine çarpması sonucu büyük şok yaşayan ev sahibi ise "İçeride yemek yerken bir gümleme sesi duyduk. O an deprem oluyor zannettik. Daha sonra evimizi TIR'ın çarptığını anladık. Daha sonra TIR'ın yanına gidip şoföre yardımcı olduk" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önce eve ve otomobile çaptı sonra mezarlığa devrildi
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