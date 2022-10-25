Haberler Yaşam Haberleri Önce evlilik teklif etti, sonra vurdu
Giriş Tarihi: 26.10.2022

Önce evlilik teklif etti, sonra vurdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Önce evlilik teklif etti, sonra vurdu
Karaman'da 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde önceki gün Hüseyin Bağrıaçık (28), elinde çiçeklerle hemşire olan kuzeni Emine Ay'a (26) evlilik teklif etti. Ay'dan "Hayır" yanıtını alan Bağrıaçık cinnet getirip kuzenini karın bölgesinden vurdu. Daha sonra aynı silahı kendi göğsüne doğrultup ateşledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ay ve Bağrıaçık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay ve Bağrıaçık'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bağrıaçık'ın getirdiği çiçeğin üzerinde "Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm" notu bulunduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
SON DAKİKA | Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'tan acı haber...
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Son dakika: CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce evlilik teklif etti, sonra vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA