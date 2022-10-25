Önce evlilik teklif etti, sonra vurdu

Karaman'da 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde önceki gün Hüseyin Bağrıaçık (28), elinde çiçeklerle hemşire olan kuzeni Emine Ay'a (26) evlilik teklif etti. Ay'dan "Hayır" yanıtını alan Bağrıaçık cinnet getirip kuzenini karın bölgesinden vurdu. Daha sonra aynı silahı kendi göğsüne doğrultup ateşledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ay ve Bağrıaçık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay ve Bağrıaçık'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bağrıaçık'ın getirdiği çiçeğin üzerinde "Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm" notu bulunduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir" ifadelerini kullandı.