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Giriş Tarihi: 9.2.2022 16:06 Son Güncelleme: 9.2.2022 16:35

Önce gasp edildi, ardından darp edilip bıçaklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Önce gasp edildi, ardından darp edilip bıçaklandı

Beşiktaş’ta yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi yolda yürürken önce gasp edildi daha sonra darp edilerek bıçaklandı. Gaspçısını kaçmasın diye bacağından yakalayan yabancı uyruklu Azimi hastaneye kaldırılıp tedavi edildikten sonra gaspçı tutuklanırken  kendisi sınırdışı edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi'nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

ÖNCE GASP EDİLDİ ARDINDAN DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



BEKÇİLER GASPÇIYI GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELEYEREK YAKALADI

Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.

GASPÇI YAKALANIP TUTUKLANIRKEN MAĞDUR GENÇ SINIR DIŞI EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "yağma (gasp)" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.

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Önce gasp edildi, ardından darp edilip bıçaklandı
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