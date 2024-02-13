Önce güven verdiler sonra dolandırdılar

Akıl almaz yöntemler kullanan dolandırıcılar, bu kez Şanlıurfa'daki bir kuyumcuyu kurban seçti. Cahit Tut'a ait kuyumcu dükkânına gelen 2 Gürcü dolandırıcı önce 2 bin dolar aldı. Parayı sayıp zarfa koyan dolandırıcılar, zarfı da yanlarında getirdikleri çantanın içine attı. Ardından çantayı kuyumcuya veren dolandırıcılar, para çekmek için bankaya gideceklerini söyledi.Parayı bankadan çekip kuyumcuya veren ve dolarları alan dolandırıcılar, aynı yöntemle ikinci gün 2 bin dolar, 3'üncü gün ise 5 bin dolar aldı. 4'üncü gün geldiklerinde bu kez 40 bin dolar isteyen dolandırıcılar, saydıkları dolarları yine zarfla, yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Ardından, çantadaki aynı ebat ve kalınlıktaki diğer zarfı çıkaran dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri ikinci çantaya koyup, yine bankaya para çekmeye gideceklerini söyleyerek kuyumcuya teslim etti.Kuyumcu diğer çantayı da isteyince, "O boş" yanıtını veren dolandırıcılar, işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. Dolandırıcılar geri dönmeyince çantadaki zarfı açan kuyumcu, ön kısmına 100 dolar konulduğunu, arkasında ise TL olduğunu gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yaklaşık 1 milyon 230 bin TL ile kaybolan dolandırıcıları arıyor.