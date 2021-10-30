H.A. isimli yankesici; son olarak İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bir markete giren M.Ö. isimli kadına ait cep telefonunu çaldı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.A., olayın yaşandığı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrasında "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Önce güvenlik kamera görüntülerine yakalandı, sonra polislere...