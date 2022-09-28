Önce hortum sonra dolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde hortum etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sağanak yağışla birlikte dolu da yağdı. Misket büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca anbean kayda alındı. Hortumdan hemen sonra başlayan yağışla beraber yaklaşık 15 dakika boyunca misket büyüklüğünde dolu yağdı. Misket büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.Dolu yağışı sebebiyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı benzeri eşyalarla kapattı. Bursa'da da lodos etkili oldu. Yıldırım'da dün saat 04.30 sıralarında kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi. Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgâr dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Saat 15.30 sıralarında İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu ve İshakpaşa İlkokulu'nun girişinde bulunan incir ağacı, lodos nedeniyle devrildi. Bu sırada ağacın altında bulunan Emel Enis hafif şekilde yaralandı. Park halindeki iki otomobil ile bir motosiklet hasar gördü. İHA-DHA