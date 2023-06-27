Önce iki sezaryen yaptı sonra ameliyat oldu

ANTALYA'DA Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Behrengi Kahraman'a (41) kasık fıtığı teşhisi kondu ve acil ameliyat olması gerekti. Ancak aynı gün riskli gebeliği olan iki hastasının sezaryen doğumu vardı. Kahraman, ağrılarına rağmen iki hastasını sabahtan ameliyata aldı ve 3 saat içinde iki sağlıklı bebek dünyaya gelmesini sağladı. Kahraman, yarım saat sonra ise 2.5 saat süren iki taraflı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Kahraman'ın kendine geldikten sonraki ilk isteği iki hastası ve bebeklerini görmek oldu. Kahraman kolunda serum ve tekerli sandalye ile hastalarının yanına gitti. Bir bebeği kucağına alıp seven Kahraman, "Bütün ağrılarım gitti, en büyük mutluluk bu" dedi. İHA