Önce kabin görevlisini sonra ev hanımını soydular

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde ikamet eden havayolu şirketinde kabin görevlisi olarak çalışan B.Ş.'nin 22 Mart günü evine giren hırsızlar evdeki değerli eşya ve nakit paraları alıp kaçtı.
Aynı hırsızlar Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta ikamet eden ev hanımı S.S.'nin evine de 28 Mart günü girip değerli gördükleri ne varsa alıp kaçtılar.
20 adet suç kaydı olan Ramazan Ö.(28) ve 12 suç kayıtlı Yusuf D. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de Ümraniye ve Üsküdar'da iki ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Gaziosmanpaşa'da Güven Timleri görevlilerince GBT kontrolü esnasında yakalandıkları öğrenilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.