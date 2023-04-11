Önce kabin görevlisini sonra ev hanımını soydular

20 adet suç kaydı olan Ramazan Ö.(28) ve 12 suç kayıtlı Yusuf D. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de Ümraniye ve Üsküdar'da iki ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.