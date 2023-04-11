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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:03 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:11

Önce kabin görevlisini sonra ev hanımını soydular

İstanbul Beşiktaş, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ümraniye’de 4 ayrı eve girip soyan 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtlarının da olduğu öğrenilen şüpheliler Ramazan Ö. ve Yusuf D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önce kabin görevlisini sonra ev hanımını soydular

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde ikamet eden havayolu şirketinde kabin görevlisi olarak çalışan B.Ş.'nin 22 Mart günü evine giren hırsızlar evdeki değerli eşya ve nakit paraları alıp kaçtı.

Aynı hırsızlar Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta ikamet eden ev hanımı S.S.'nin evine de 28 Mart günü girip değerli gördükleri ne varsa alıp kaçtılar.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

20 adet suç kaydı olan Ramazan Ö.(28) ve 12 suç kayıtlı Yusuf D. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de Ümraniye ve Üsküdar'da iki ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gaziosmanpaşa'da Güven Timleri görevlilerince GBT kontrolü esnasında yakalandıkları öğrenilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce kabin görevlisini sonra ev hanımını soydular
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