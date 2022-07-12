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Giriş Tarihi: 12.7.2022 10:26 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:00

Önce kameralara sonra polislere yakalandılar

İstanbul’da park halindeki lüks araçların logo ve aynalarını çalarak satan iki hırsız yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Önce kameralara sonra polislere yakalandılar

İstanbul'da iki hırsız, Bakırköy İlçesi'ne bağlı olan Şenlikköy Mahallesi'nde park halinde bulunan yedi ayrı aracın logolarını ve yan aynalarını çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; hırsızlık olaylarından sonra aynı taksiyle kaçtıkları saptanan iki suç ortağının açık kimliklerini tespit etti.

Çaldıkları araç parçalarını sattıkları saptanan iki hırsız K.Ç. ve A.A., Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve yanlarında bulunan çantalarda yapılan aramalarında dört adet çalıntı araç aynası ele geçirildi. Toplamda 50 suç kaydı olan iki suç ortağına yardım eden ticari taksi sürücü M.A. da Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Taksici M.A.'nın da 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Üç şüpheli "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Taksici "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. K.Ç. ve A.A. adlı iki hırsız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video

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Önce kameralara sonra polislere yakalandılar
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