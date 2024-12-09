Önce karısını, bır gün sonra da oğlunu öldürdü

Mersin'de eşini öldüren kısmi yürüme engelli cani koca, bir gün sonra da 8 yaşındaki oğlunu öldürdü. Yaşanan koca vahşeti, ilk olarak Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Yeni tamamlanan bir binadan ev alan Leyla Çakmak, temizlemek için evine gitti. Eşi Zafer Çakmak (46) da 8 yaşındaki çocuğuyla cumartesi günü eşinin yanına geldi.Aralarında çıkan tartışmada Leyla Çakmak, eşi Zafer Çakmak tarafından tabancayla başından vurarak öldürdü. Cani koca, 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de yanına alarak olay yerinden kaçtı.Çakmak son olarak da geçtiğimiz gece yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi Toroslar ilçesinin kırsal alanında arabadan indirerek silahla öldürdü ve kendi göğsüne de kurşun sıkarak intihara kalkıştı.Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde yaşanan olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü, şüpheli kocanın ise kendisini silahla göğsünden vurarak intihara kalkıştığını belirledi. Çakmak, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.