Haberler Yaşam Haberleri Önce karısını sonra kendini vurdu
Giriş Tarihi: 29.8.2023

Önce karısını sonra kendini vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, karısını kurşunlayıp öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinde cinnet geçiren Ömer Demir, tabancasıyla karısı Binnaz Demir'i kurşun yağdırdı. Ömer Demir daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Binnaz Demir ve Ömer Demir'in hayatlarını kaybettikleribelirlendi.
Çiftin 2 çocuğu olduğu ancak olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Demir çiftinin cenazeleri, olay yerinde gerçekleştirilen polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin olaydan sonra eve dönen çocuklarının da ifadesine başvuran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
Fred’den daha iyisi geliyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
Özel jetle Bodrum’a geldiler
İsveç'te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar
Bakan Koca'dan e-Reçetem açıklaması! Sağlık turizmi vurgusu: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce karısını sonra kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA