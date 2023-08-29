Önce karısını sonra kendini vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, karısını kurşunlayıp öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinde cinnet geçiren Ömer Demir, tabancasıyla karısı Binnaz Demir'i kurşun yağdırdı. Ömer Demir daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Binnaz Demir ve Ömer Demir'in hayatlarını kaybettikleribelirlendi.Çiftin 2 çocuğu olduğu ancak olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Demir çiftinin cenazeleri, olay yerinde gerçekleştirilen polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin olaydan sonra eve dönen çocuklarının da ifadesine başvuran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.