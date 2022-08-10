Önce karısını, sonra sağlık personelini darp etti

ŞANLIURFA'DA önceki gece A.A., kocası Y.A. tarafından evde darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden koca Y.A. ile yakınları M.A. ile T.A., acil serviste tedavi altına alınan kadının yanına giderek sağlık raporu hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede koca ile yakınları, güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti. Hastane çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hastaneye giden polis Y.A. ile iki yakınını gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlikçi ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şüphelilerin sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camını kırdıkları gözlendi.