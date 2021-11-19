Önce katilleri yakalandı, şimdi de cesedi bulundu

Aslen Zonguldaklı olan ve bir süre önce çalışmak için Kocaeli'ne gelen Selçuk Duman (43), Karamürsel İlçesinde 3 arkadaşı ile birlikte ev tuttu. Yalova'da bir tersanede işe başladı. Ancak, Ağustos ayı başında bir anda ortalıklardan kaybolarak, sırra kadem bastı. Kendisinden uzun süre haber alamayan ve telefonlarına ulaşamayan Zonguldak'taki ailesi, Kocaeli'ne gelerek durumu polise bildirdi. Polisin o dönemde yapmış olduğu tüm aramalarına rağmen, Duman'a ait herhangi bir iz'e veya bilgiye rastlamadı.

DOSYAYI UZMAN EKİP İNCELEDİ

Faili meçhul ve kayıp dosyalarına bakan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğünün uzman Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, Duman'ın dosyasını incelemeye aldı. Kaybolan Duman'ın ailesi ve iş yerindeki arkadaşları ile birlikte, kaldığı ev arkadaşlarının tekrar bilgilerine başvuruldu. Ayrıca cep telefonu kayıtlarından, geçmişte irtibatlı olduğu kişiler belirlendi. Ev ve iş yeri arasında bulunan bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemeye alındı.

TAKİBE ALINDILAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, Kocaeli Polisi, kayıp olarak aranan Selçuk Duman'ın, cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durdu. Devam eden araştırmalar sonucu, Duman'ın birlikte kaldığı ev arkadaşları araştırılmaya ve takip edilmeye başlandı. Gurbetçi işçi Duman'ın, birlikte kaldığı ev arkadaşlarının tarihi eser pazarladığı yönünde bilgilere ulaşan ekipler, cinayetinde bu nedenle de işlenmiş olabileceği üzerinde durmaya başladı. Polisin takibi devam ederken, şüphelilerin ellerinde tarihi eserler bulunduğu ve bunu pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler, bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

İTİRAF ETMİŞLERDİ

Düzenlenen operasyonda, kayıp olan Duman'ın 6 arkadaşı tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 sikke ile gözaltına alındı. 3 kişi ifadeleri sonrası serbest kalırken, Kocaeli Polisi O.B. (39), E.A.K. (42) ve E.K. (33) isimli şüphelilere, tarihi sikkeler dışında 3 ay önce kaybolan arkadaşları ile ilgili sorular yöneltti. Daha önce Duman'ın kayıp olması ile ilgili toplanan deliller ve bu deliller ile birlikte gerçekleştirilen çapraz sorgu sonucu, çelişkeli ifadeler veren şüpheliler, devam eden sorgularında köşeye sıkışıp, Selçuk Duman'ı, bir araç içerisinde alacak verecek nedeniyle çıkan tatrtışma sonucu iple boğup öldürdüklerini, daha sonra Kocaeli'nden, Bursa'nın Gemlik İlçesine götürerek bir dereye attıklarını itiraf etti.

CESET BULUNAMAMIŞTI

Ev arkadaşlarını, alacak verecek tatrtışmasında boğarak öldürdükten sonra, Gemlik'e götürerek bir dereye attıklarını söyleyen 3 zanlı ile bililte Gemlik'e gidilerek yer gösterme yapıldı. Duman'ın arkadaşlarının cesedi atıklarını söyledikleri derede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ancak, Duman'ın cesedine ulaşılamadı. Tamamlanan ifadeleri sonrasında 22 Ekim 2021 günü Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESETTE BULUNDU

Arkadaşları tarafından iple boğulduktan sonra dereye atılan Selçuk Duman'ın bulunması amacıyla Gemlik'te devam eden çalışmalar sonuç verdi. Boğularak öldürülen Duman'ın cansız bedeni, bölgede devam eden çalışmalarda bulundu. Duman'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası adli tıp kurumuna sevk edilirken, tamamlanan işlemleri sonrasında toprağa verilmek üzeri ailesine teslim edileceği öğrenildi.