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Giriş Tarihi: 5.1.2024 10:10 Son Güncelleme: 5.1.2024 10:44

Bursa’da 500 bin liralık soygun! Önce keşif yaptılar sonra soydular

Bursa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, bir süre çevresinde keşif yaptıkları dükkanı soydu. 500 Bin TL değerinde altın çalan hırsızlar her yerde aranıyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 500 bin liralık soygun! Önce keşif yaptılar sonra soydular

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanı sabaha karşı 4:30 sıralarında soyuldu. Kuyumcu dükkanının önüne gelen bir otomobilden 4 kişi indi. 3'ü ellerinde levye ve çeşitli aletlerle dükkanın kepengini kırıp camı patlattı. 1 kişi ise çevreyi gözetledi. Kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, vitrinde bulunan altınları toplayarak otomobile koştu. Bu sırada iş yerini alarmı çalmaya başladı. Geldikleri otomobile binen 4 hırsız hızla olay yerinden kaçtı.

GÜNLERCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş yerinde incelemelerde bulundu. Parmak izi incelemelerinin ardından güvenlik kameralarını da inceleme altına alındı. Hırsızların, soygunu gerçekleştirdikleri kuyumcu dükkanının çevresinde günlerce keşif yaptıkları ileri sürülürken, polis 4 hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Bursa’da 500 bin liralık soygun! Önce keşif yaptılar sonra soydular
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