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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş

Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş
Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. (75) ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. H.T., sorgusunda, 1997'de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi. DHA

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Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş
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