Önce kurtardılar sonra döktürdüler

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ne bağlı Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahallelerinin yaylalarında mahsur kalan besiciler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belediyeye ait karla mücadele ekibi bölgeye sevk edildi.

Saatler süren çalışmayla kapalı yolları açarak besicilere ulaşan ve karla mücadele ekibi, besicileri mahallelerine ulaştırdı.

Görevi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan kepçe ve greyder operatörleri, yolda durarak oyun havası eşliğinde oynadılar. Ekip üyelerinin oynadığı görüntüye ise sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk karla mücadele ekibinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.