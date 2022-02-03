Haberler Yaşam Haberleri Önce kurtardılar sonra döktürdüler
Giriş Tarihi: 3.2.2022 17:00 Son Güncelleme: 3.2.2022 17:06

Önce kurtardılar sonra döktürdüler

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Önce kurtardılar sonra döktürdüler

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan besicileri kurtaran karla mücadele ekibindeki kepçe operatörleri, görevi başarıyla tamlamanın mutluluğunu oyun havası eşliğinde oynayarak kutladılar.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ne bağlı Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahallelerinin yaylalarında mahsur kalan besiciler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belediyeye ait karla mücadele ekibi bölgeye sevk edildi.

Saatler süren çalışmayla kapalı yolları açarak besicilere ulaşan ve karla mücadele ekibi, besicileri mahallelerine ulaştırdı.

Görevi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan kepçe ve greyder operatörleri, yolda durarak oyun havası eşliğinde oynadılar. Ekip üyelerinin oynadığı görüntüye ise sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk karla mücadele ekibinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Son dakika haberi - Türkiye’nin konuştuğu vahşette önemli gelişme! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti...
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!
Başkan Erdoğan'dan net mesajlar! "Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak"
Büyükçekmece’de gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! 7 yıllık intikam cinayeti
TBMM'de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir
Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit
Şaka gibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce kurtardılar sonra döktürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA